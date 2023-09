EDF crée EDF EPR Engineering UK au Royaume-Uni

(Boursier.com) — EDF crée EDF EPR Engineering UK -filiale d'EDF et de Framatome- pour renforcer la présence de son ingénierie nucléaire au Royaume-Uni et, optimiser la performance de ses projets.

Avec près de 600 salariés, EDF EPR Engineering UK intègre des équipes déjà présentes sur le sol britannique, mises à disposition par le groupe EDF -EDF SA, Framatome, Edvance et EDF Energy- et ses partenaires. Leur mission est de contribuer notamment à la livraison des études d'ingénierie pour le projet de construction d'une paire d'EPR sur le site d'Hinkley Point C (HPC).

La nouvelle filiale accompagne l'ensemble des décisions techniques à toutes les étapes des projets et pendant l'exploitation des ouvrages.

EDF EPR Engineering UK réunit l'ensemble des compétences d'ingénierie de conception au Royaume-Uni, dans un contexte où le gouvernement britannique lance l'appel à financement du projet de construction de nouveaux réacteurs nucléaires sur le site de Sizewell. EDF souhaite ainsi renforcer la capitalisation des connaissances développées sur le chantier EPR d'HPC et plus largement, pérenniser les compétences au sein du Groupe.

Xavier Ursat, Directeur exécutif du Groupe EDF en charge de l'ingénierie et des projets nouveau nucléaire, commente : "Avec EDF EPR Engineering UK, nous renforçons notre appui au programme nucléaire britannique et nous créons un lieu exceptionnel de capitalisation des connaissances, pour tous les futurs projets EPR"