EDF : construction du parc éolien en mer de Fécamp

EDF : construction du parc éolien en mer de Fécamp









(Boursier.com) — EDF Renouvelables, filiale du Groupe EDF, Enbridge, entreprise d'infrastructure énergétique de premier plan en Amérique du Nord et wpd, producteur européen d'énergies renouvelables, annoncent le lancement du chantier du parc éolien en mer de Fécamp. Cette annonce fait suite à la signature dans le week-end de l'ensemble des accords de financement entre le consortium et ses partenaires financiers. D'une capacité de 500 MW, le parc éolien en mer de Fécamp sera composé de 71 éoliennes localisées entre 13 et 22 km au large des côtes. Sa mise en service est prévue à l'horizon 2023. Il produira alors l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 770.000 personnes, soit plus de 60% des habitants de Seine-Maritime. Le chantier mobilisera au total plus de 1.400 emplois locaux. Durant les 25 années d'exploitation, une centaine d'emplois locaux pérennes seront également créés dans le port de Fécamp pour assurer la maintenance des installations.

Le coût total d'investissement du projet est estimé à 2 milliards d'euros. La majorité sera financée par une dette sans recours pour le projet. Le parc éolien en mer de Fécamp bénéficie d'un contrat d'achat d'électricité (PPA) d'une durée de 20 ans, accordé par l'Etat en juin 2018.

Le consortium a signé les contrats de fourniture des matériels requis avec des prestataires de premier rang, parmi lesquels Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) pour les 71 turbines éoliennes, Bouygues Construction - avec Saipem et Boskalis - pour leurs fondations, et les Chantiers de l'Atlantique - avec GE Grid Solutions et SDI - pour la sous-station électrique en mer.

RTE est responsable du raccordement du parc, depuis la sous-station jusqu'à la côte puis au réseau électrique normand et démarrera ses travaux à terre dès le mois de juin.

Au Havre, l'usine de fabrication d'éoliennes de SGRE, dont la construction doit débuter au cours de l'été, permettra la création de 750 emplois. Le chantier de fabrication des fondations gravitaires des éoliennes sera également lancé dès cet été sur le site du Grand Port Maritime et mobilisera environ 600 personnes. Le port de Cherbourg accueillera le site d'assemblage des éoliennes. Ces commandes viennent à point nommé au moment où le pays entend relancer son activité après deux mois de confinement.

Ce projet s'appuie sur une large concertation menée depuis plus de dix ans avec les acteurs locaux (services de l'Etat, élus de la Région Normandie, du Département de Seine-Maritime, des communes littorales et associations de riverains). Des études environnementales approfondies ont été réalisées en lien étroit avec les associations locales de protection de l'environnement.