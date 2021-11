EDF confirme l'ensemble de ses objectifs

(Boursier.com) — EDF a publié un chiffre d'affaires en hausse organique de 15,7% au titre des 9 premiers mois de 2021, grâce à la progression de sa production nucléaire en France dans un contexte de prix élevés. Les ventes du groupe ressortent ainsi à 57,1 Milliards d'euros à fin septembre, avec une production nucléaire française de 268 térawatts-heure (TWh), en hausse de 27,0 TWh par rapport aux 9 premiers mois de 2020. "Cette évolution est liée à de moindres modulations dans un contexte de prix de marché élevés et à une meilleure disponibilité du parc nucléaire en 2021" a expliqué la direction.

Le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs en visant toujours pour 2021 un bénéfice avant impôts, charges financières, dépréciations et amortissements (Ebitda) supérieur à 17,7 Milliards d'euros et un endettement financier net sur Ebitda inférieur à 2,8 fois.

EDF, qui a vu le gouvernement mettre en suspens son projet de réorganisation en juillet, a également réaffirmé ses ambitions pour 2022, notamment en matière de baisse de coûts et de cessions...