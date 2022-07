EDF : Céline Fornaro succède à Martin Vial

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'EDF, qui s'est réuni le 29 juin, a pris acte de la nomination, en qualité d'administratrice représentant l'Etat, de Mme Céline Fornaro, Responsable du Pôle Finance de l'Agence des participations de l'Etat, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 28 juin 2022. Elle succède à Martin Vial, qui était Commissaire aux Participations de l'Etat depuis le 24 août 2015, et administrateur d'EDF depuis le 9 septembre 2015.