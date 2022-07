EDF : belle semaine !

(Boursier.com) — Fort d'un gain de plus de 8,5% ce vendredi, EDF affiche la meilleure performance de la semaine sur le SBF120 avec une progression de près de 10%. L'électricien a dévoilé des objectifs ambitieux pour son pôle clients, services et territoires d'ici à 2030 et a indiqué avoir vu le nombre de ses clients particuliers progresser en France, après des années de baisse, sur fond de crise du secteur de l'énergie liée notamment à la guerre en Ukraine.

"Notre ambition est de faire évoluer l'Ebitda (...) d'un peu moins d'un milliard d'euros en 2021 à 1,3 milliard-1,5 milliard en 2030", a déclaré lors d'une conférence de presse Marc Benayoun, directeur exécutif du groupe en charge du pôle.

Le pôle clients, services et territoires d'EDF porte les activités de fourniture d'électricité et de gaz du groupe, mais aussi un large éventail de services incluant des offres de maîtrise des consommations, de mobilité électrique, d'autoconsommation photovoltaïque ou encore de rénovation énergétique.

Marc Benayoun a également annoncé qu'EDF avait vu le nombre des clients particuliers en France passer de 25,7 millions en août 2021 à 26,2 millions en mai dernier, alors que la crise du secteur de l'énergie a mis en difficulté certains fournisseurs alternatifs.