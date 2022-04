EDF : beau succès de l'augmentation de capital

(Boursier.com) — EDF annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Le montant brut de l'Augmentation de capital (prime d'émission incluse) s'élève à 3.163.938.046 euros. Il se traduit par l'émission de 498.257.960 actions nouvelles.

A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 1er avril 2022, la demande totale s'est élevée à environ 4,1 milliards d'euros, correspondant à un taux de souscription de 129,01%.

493.611.726 Actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 99,07% des Actions nouvelles. La demande à titre réductible a porté sur 149.185.083 Actions nouvelles et ne sera dès lors que partiellement allouée. 4.646.234 Actions Nouvelles (représentant 0,93% des Actions Nouvelles) seront ainsi réparties.

L'Etat souscrit pour 2,7 MdsE

Conformément à son engagement, l'Etat français a souscrit à l'Augmentation de capital à hauteur d'environ 2,7 milliards d'euros, soit environ 83,88% de l'Augmentation de capital, et détient environ 83,88% du capital social de la société après réalisation de l'Augmentation de Capital.

La demande de marché totale (hors Etat français) s'est élevée à environ 1,4 MdE, soit 280% du montant non souscrit par l'Etat français (510.076.945 euros).

Renforcement de la structure bilancielle

Le produit net de l'Augmentation de Capital servira principalement :

- au financement des opérations de développement du Groupe sur la période 2022-2024, en cohérence avec la stratégie CAP 2030 ;

- à conforter la notation de crédit du Groupe et son accès aux marchés de financement ; et

- d'une manière générale, à renforcer la flexibilité financière du Groupe.

L'Augmentation de capital de la société s'intègre dans le plan d'actions global de renforcement de la structure bilancielle incluant également un plan de cessions à hauteur d'environ 3 MdsE entre 2022 et 2024 et une option de versement en actions du dividende pour les exercices 2022 et 2023.

Par ailleurs, l'Etat français a indiqué prolonger son engagement actuel de percevoir ses dividendes en titres pour l'exercice 2021 aux exercices 2022 et 2023, comme le proposera la société à ses actionnaires.

En outre, EDF a annoncé, le 16 mars, avoir conclu la mise en place de nouvelles lignes de crédit bilatérales de maturité 3 ans pour un montant total de 10,25 MdsE.

Livraison le 7 avril

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) des Actions Nouvelles interviendront le 7 avril.

Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par la société, étant précisé que les titulaires d'Actions Nouvelles auront droit à percevoir uniquement le solde du dividende au titre de l'exercice 2021. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0010242511.