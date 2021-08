EDF : augmente ses tarifs au Royaume-Uni

(Boursier.com) — EDF va augmenter ses prix pour les particuliers au Royaume-Uni. L'électricien vient d'annoncer que les clients bénéficiant d'un tarif variable standard, c'est-à-dire un tarif réglementé avec un plafond fixé par l'Ofgem (le régulateur britannique), verront leurs prix croître de 12% à partir du 1er octobre. Cette décision intervient après que l'Ofgem a confirmé que les coûts de l'énergie ont augmenté de plus de 50% au cours des six derniers mois, le prix du gaz atteignant un niveau record.

Philippe Commaret, 'directeur général clients' d'EDF, a déclaré: "nous savons qu'une hausse des prix n'est jamais la bienvenue, surtout en période difficile. En 2020, les prix pour nos clients à tarif variable standard ont baissé en moyenne de 100 £ par an, et nous baisserons à nouveau les prix dès que nous le pourrons... Comme l'a expliqué l'Ofgem, ce sont les prix mondiaux du gaz qui ont provoqué l'augmentation sans précédent des coûts de l'énergie en gros et, en tant qu'entreprise durable et à long terme, nous devons refléter les coûts auxquels nous sommes confrontés".