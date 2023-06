EDF annonce le succès de son émission d'obligations hybrides pour un montant nominal de 1,5 Md$

(Boursier.com) — Le 8 juin 2023, EDF (BBB stable S&P / Baa1 stable Moody's / BBB+ stable Fitch) a levé avec succès 1,5 milliard de dollars US de nouvelles obligations perpétuelles super-subordonnées libellées en dollars US, avec un coupon initial de 9,125 % jusqu'en 2033 et une option de remboursement à 10 ans au gré d'EDF.

EDF pourra procéder au remboursement en numéraire des Nouveaux Titres (i) à tout moment au cours de la période de 3 mois précédant la première date de révision des intérêts, qui est prévue dans 10 ans et tous les 5 ans par la suite, (ii) en raison d'un changement de méthodologie de notation, d'un changement de traitement comptable, ou en cas de certaines modifications de la réglementation fiscale, ou (iii) à tout moment en application de la clause de make-whole.

EDF confirme que les obligations hybrides constituent une composante permanente de la structure de son capital. Cette opération s'inscrit dans une gestion dynamique par EDF de son encours d'obligations hybrides : le produit de cette émission sera destiné au rachat de tout ou partie d'une souche d'obligations perpétuelles super-subordonnées libellées en dollars US (144A / Reg. S ISIN : US268317AM62 / USF2893TAM83), ainsi qu'aux besoins généraux du Groupe.

Le règlement-livraison des Nouveaux Titres interviendra le 15 juin 2023, date à laquelle ils seront admis aux négociations sur le système multilatéral de négociation opéré par le Luxembourg Stock Exchange (Euro MTF).

Les agences de notation devraient attribuer aux Nouveaux Titres une note de B+/ Ba1/ BBB- (S&P/ Moody's/ Fitch) avec 50% du montant de cette émission retenu en tant que fonds propres.