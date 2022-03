EDF annonce le lancement et les modalités d'une augmentation de capital d'un montant de plus de 3,1 MdsE

(Boursier.com) — EDF annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut de plus de 3,1 Milliards d'euros.

Le produit net de l'Augmentation de Capital servira principalement :

au financement des opérations de développement du Groupe sur la période 2022-2024, en cohérence avec la stratégie CAP 2030 ;

à conforter la notation de crédit du Groupe et son accès aux marchés de financement ; et d'une manière générale, à renforcer la flexibilité financière du Groupe.

L'Augmentation de Capital de la société s'intègre dans le plan d'actions global de renforcement de la structure bilancielle incluant également un plan de cessions à hauteur d'environ 3 milliards d'euros entre 2022 et 2024 et une option de versement en actions du dividende pour les exercices 2022 et 20231. L'Etat a, par ailleurs, indiqué prolonger son engagement actuel de percevoir ses dividendes en titres pour l'exercice 2021 aux exercices 2022 et 2023, comme le proposera la société à ses actionnaires.

En outre, EDF a annoncé le 16 mars 2022 avoir conclu la mise en place de nouvelles facilités de crédit bilatérales de maturité 3 ans pour un montant total de 10,25 milliards d'euros.

Commentant le lancement de cette opération, Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d'EDF, a déclaré : "Comme annoncé le 18 février dernier, l'augmentation de capital que nous lançons aujourd'hui permettra au Groupe de renforcer sa structure bilancielle dans le contexte des événements de début 2022, et de poursuivre sa stratégie CAP 2030".

Principales modalités de l'Augmentation de Capital

L'Augmentation de Capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément à la 22ème résolution de l'assemblée générale mixte du 7 mai 2020, et entraînera l'émission de 498.257.960 actions nouvelles. Chaque titulaire d'actions EDF existantes enregistrées comptablement sur son compte titres à l'issue de la journée comptable du 18 mars 2022 recevra un DPS par action détenue. Les DPS seront détachés le 21 mars 2022 des actions existantes, et les actions existantes seront par conséquent négociées ex-droit à compter du 21 mars 2022.

La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence, aux titulaires de DPS, 13 DPS permettant la souscription à titre irréductible de 2 Actions Nouvelles.

Sur la base du cours de clôture de l'action EDF sur le marché réglementé d'Euronext à Paris le 16 mars 2022 (8,864 euros), la valeur théorique du DPS est de 0,34 euro (étant rappelé que sa valeur évoluera notamment en fonction de l'évolution du cours de l'action EDF ex-droit), et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 8,53 euros.

La souscription des Actions Nouvelles sera réalisée au prix de souscription de 6,35 euros par action (dont 0,50 euro de valeur nominale et 5,85 euros de prime d'émission). Le prix de souscription fait apparaître une décote de 25,5% par rapport à la valeur théorique de l'action EDF ex-droit et de 28,4% par rapport au cours de clôture de l'action EDF sur Euronext Paris (8,864 euros) du 16 mars 2022.

Les souscriptions à titre réductible seront admises mais sujettes à réduction en cas de sursouscription. Les Actions Nouvelles éventuellement non souscrites à titre irréductible seront réparties et attribuées aux détenteurs de DPS ayant passé des ordres à titre réductible, sous réserve de réduction. Les ordres de souscription sont irrévocables.

Dans le cadre du contrat de garantie, la société a consenti un engagement d'abstention de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles.

L'État français a consenti un engagement de conservation de 180 jours calendaires suivant la date d'approbation du Prospectus par l'Autorité des marchés financiers.

Conformément à son intention annoncée dans le communiqué de presse du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance en date du 18 février 2022, l'État français, premier actionnaire de la société, qui détient à la date du prospectus 83,88% du capital social et 89,20% des droits de vote (théoriques) de la société, s'est engagé à participer à l'augmentation de capital à hauteur de sa participation au capital et donc de souscrire 417.930.882 Actions Nouvelles.

La société n'a pas connaissance d'intentions de souscription d'actionnaires autres que celle mentionnée ci-dessus, ni d'intentions de souscription de membres de ses organes d'administration.