EDF: ajustement de la parité des Oceane

(Boursier.com) — Les porteurs d'obligations EDF sont informés que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié le résultat de l'offre publique d'achat simplifiée (Offre) initiée par l'Etat français visant les actions et les Obligations d'EDF. En conséquence, la Période d'Ajustement en cas d'Offre Publique (Adjustment Period in case of a Public Offer) expirera le 1er mars 2023, soit la date survenant 15 jours ouvrés (Business Days) après la publication par l'AMF de l'avis de résultat de l'Offre.

A l'issue de la Période d'Ajustement en cas d'Offre Publique, le Ratio d'Attribution d'Actions (Conversion/Exchange Ratio) sera ajusté à 1,124 Action par Oceane, correspondant au Ratio d'Attribution d'Actions en vigueur avant la Période d'Ajustement en cas d'Offre Publique.

Conformément aux engagements pris par l'Etat français dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur le recours aux fins d'annulation de la décision de conformité de l'AMF, en cas de réouverture de l'Offre si la décision de la cour d'appel confirme la décision de conformité, le Ratio d'Attribution d'Actions serait de nouveau ajusté à 1,2890 Action par Oceane dans le cadre d'une nouvelle Période d'Ajustement en cas d'Offre Publique, selon des modalités qui seront communiquées par EDF.