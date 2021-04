EDF : AG à suivre à distance

Crédit photo © EDF Bruno Conty

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte annuelle des actionnaires du groupe EDF se tiendra à huis clos au siège social de la société (au 22-30 avenue de Wagram 75008 Paris), le jeudi 6 mai 2021 à 10 heures, et sera diffusée en direct sur le site internet de la Société1 (www.edf.fr).

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires no 27 du 3 mars 2021. Le texte définitif des projets de résolutions qui seront soumises à l'Assemblée figure dans l'avis de convocation qui est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires no 44 du 12 avril 2021.

Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans ces avis ainsi que sur le site de la société.

Les documents et renseignements concernant l'Assemblée générale seront mis en ligne sur le site de la société à l'adresse suivante : www.edf.fr/ag