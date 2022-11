EDF : abaisse encore son estimation de production nucléaire pour 2022

(Boursier.com) — EDF revoit encore à la baisse son estimation de production nucléaire pour 2022. L'électricien national anticipe désormais une production nucléaire comprise entre 275 et 285 TWh, contre 280-300 TWh précédemment. Cet ajustement tient compte de l'impact du mouvement social de l'automne 2022 sur les plannings d'arrêt pour maintenance et de l'allongement de la durée d'arrêt de 4 réacteurs nucléaires concernés par le programme de contrôles et réparations du phénomène de corrosion sous contrainte. Les estimations de la production nucléaire en France pour 2023 et 2024, respectivement 300-330 TWh et 315-345 TWh, restent pour le moment inchangées.

La baisse de production d'EDF a exacerbé la crise de l'électricité en Europe, limitant la quantité d'électricité qu'EDF peut fournir à la France et exporter vers d'autres pays.

La semaine passée, le Conseil d'administration d'EDF a donné un avis favorable à l'offre d'achat de l'Etat à hauteur de 12 euros par action.