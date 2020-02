EDF : à suivre demain matin

(Boursier.com) — EDF sera particulièrement suivi demain matin avec la publication de ses résultats 2019. Le consensus 'Bloomberg' attend un Ebitda de 16,3 milliards d'euros pour des revenus de 70,35 MdsE. Le dividende est anticipé à 0,31 euro par titre. Mi-novembre, le groupe énergétique avait confirmé viser un Ebitda compris entre 16 et 16,7 MdsE, en incluant l'impact de la norme comptable IFRS 16, et un cash-flow hors Linky et Hinkley Point C supérieur à 600 ME.