Edenred : un peu plus haut

(Boursier.com) — Edenred progresse timidement de 0,5% à 52,40 euros ce mercredi. Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan a revalorisé le groupe de services de 59 à 63 euros avec un avis à 'surpondérer'. Le nouveau plan stratégique du groupe ("Beyond") est en phase avec la stratégie d'Edenred sur les dernières années et les nouveaux objectifs financiers semblent atteignables, confirmant le profil de solide croissance du groupe.

Compte tenu de sa dynamique de croissance, confirmée trimestre après trimestre, et de l'attractivité renforcée de ses solutions, Edenred avait rehaussé en octobre dernier son objectif d'Ebitda 2022, désormais attendu entre 810 et 840 millions d'euros (contre une fourchette comprise entre 770 et 820 millions communiquée le 26 juillet).