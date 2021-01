Edenred : un broker voit plus haut

Crédit photo © Edenred

(Boursier.com) — Stifel Europe réitère son avis 'acheter' sur Edenred et revalorise le dossier de 50 à 58 euros sur des estimations plus élevées et une expansion des multiples. L'histoire reste intacte selon le broker, qui estime le potentiel du groupe sous-estimé par le marché, notamment dans l'accélération de la pénétration du marché des repas et des produits alimentaires déclenchée par la Covid-19 et la stratégie de relais de croissance via le déploiement de services adjacents. Le titre entre dans les listes 'Focus' française et européenne du courtier.