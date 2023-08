Edenred : un analyste adore

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Edenred avance de 2% à 59,4 euros en fin de séance. Barclays a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 70 euros. La banque parle d'un groupe de haute qualité et à forte croissance et voit une trajectoire ascendante du titre avec une cible de plus de 100 euros d'ici quatre ans. Alors que l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt ont évidemment profité à l'entreprise, les perspectives de bénéfices restent attrayantes, selon le courtier.