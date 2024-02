Edenred : timide rebond

(Boursier.com) — Edenred remonte timidement de 1% à 50,4 euros au lendemain d'un violent dérochage dans le sillage de l'annonce de l'ouverture d'une enquête à l'encontre d'Edenred Italia Srl et certains de ses administrateurs et dirigeants. Cette enquête est relative à un appel d'offre public lancé en 2019.

Selon la presse italienne, Edenred fait face à des allégations de trucage d'offres concernant cet appel d'offres. Même si l'issue de l'enquête reste incertaine, la baisse de la capitalisation boursière de 1,6 MdE hier pourrait s'avérer exagérée au regard des montants en jeu, affirme Bryan Garnier : environ 30 ME de chiffre d'affaires selon ses estimations, soit 1,3% du chiffre d'affaires total du groupe.

Bien qu'il soit difficile de prédire l'issue des poursuites, le broker présente trois scénarios hypothétiques. Dans le premier, Edenred est acquitté, et le procureur abandonne l'affaire. Dans ce scénario optimiste, le titre devrait rapidement retrouver ses niveaux de valorisation antérieurs. Dans le second cas, la firme est reconnue coupable de trucage d'offres, mais le défaut de divulgation est jugé comme une omission involontaire et Edenred paie une amende. Le montant de cette dernière est inconnu, mais la réaction du marché qui a fait perdre 1,6 milliard d'euros de capitalisation boursière semble exagérée compte tenu du cas en question. Enfin, troisième scénario, Edenred et ses représentants légaux sont reconnus coupables de fraude aggravée, de trucage d'offres et de délits administratifs délibérés, pour avoir sciemment dissimulé des contrats marchands à la Consip. Dans ce cas, l'affaire nuirait sensiblement à la qualité du titre et soulèverait de sérieuses questions sur les contrôles internes et la gouvernance. Même si le changement de statut peut difficilement être évalué ex ante, le multiple de valorisation devrait s'ajuster à un niveau inférieur.

In fine, même si l'issue de la procédure judiciaire reste incertaine, le courtier doute que l'affaire en cours nuise considérablement au potentiel à long terme du groupe. La société publiera ses résultats 2023 le 27 février. BG espère que la direction saisira cette opportunité pour fournir de plus amples informations sur l'affaire.