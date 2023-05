Edenred : timide progression après la belle acquisition

(Boursier.com) — Edenred pointe en légère hausse (+0,3% à 59,3 euros) après avoir fait part de l'acquisition de Reward Gateway, une plateforme leader dans l'engagement des salariés, avec de solides positions au Royaume-Uni et en Australie, et également présente aux États-Unis. Cette acquisition, d'un montant de 1,15 milliard de livres sterling et qui valorise Reward Gateway à un multiple VE/EBITDA 23e de 20x2, marque une étape majeure dans la mise en oeuvre du plan stratégique 'Beyond22-25' d'Edenred.

Au cours des dernières années, Reward Gateway a enregistré une croissance continue à deux chiffres de ses revenus, associée à une forte rentabilité. La société prévoit de générer un chiffre d'affaires de 95 millions de livres sterling et un EBITDA de 45 millions de livres sterling en 2023. L'acquisition sera intégralement payée en numéraire par Edenred et financée par un prêt-relais de 1 milliard d'euros, qui sera ultérieurement refinancé sur le marché de la dette, ainsi que par 0,3 milliard d'euros de trésorerie disponible. Cette acquisition sera relutive sur le Bénéfice Par Action du Groupe dès 2024. Créatrice de valeur, la transaction sera fortement relutive avant synergies et Edenred bénéficiera en sus d'un fort potentiel en matière de synergies de coûts, technologiques et commerciales.

2023 devrait être une nouvelle année positive pour Edenred, avec l'émergence de catalyseurs majeurs (hausse des prévisions du consensus, fusions-acquisitions importantes) et qui ne se reflètent pas dans le cours actuel de l'action, affirme Oddo BHF. Reward Gateway semble être une bonne cible dans une activité en forte croissance et Edenred bénéficie d'un solide historique en matière de M&A et d'intégrations. Néanmoins, à première vue, le multiple VE/EBITDA de 20x post-synergies payé pour l'acquisition parait assez élevé compte tenu de l'accrétion attendu. L'analyste reste malgré tout à 'surperformer' en raison de perspectives de croissance importantes (croissance du chiffre d'affaires opérationnel de plus de 10% par an en organique) reflétant la sous-pénétration de ses marchés (taux de pénétration moyen de 25 à 30%) d'un potentiel d'expansion des marges encore important, soutenu par la digitalisation de ses solutions et son levier opérationnel ; et d'une forte génération de FCF (taux de conversion en cash supérieur à 70%).

Bernstein ('surperformer') déclare de son côté que cet accord entre dans le cadre de la stratégie "Beyond Food" visant à diversifier l'entreprise en s'éloignant des chèques-repas et réduit encore ce risque existentiel extrême. L'une des principales préoccupations des actionnaires à long terme est l'évolution du statut fiscal et réglementaire favorable de la division de titres-restaurant. Morgan Stanley ('pondération en ligne') note lui que l'acquisition devrait diluer légèrement l'exposition d'Edenred à l'Amérique latine à court terme, tandis que le profil de croissance semble solide avec une croissance à deux chiffres et une rentabilité constamment élevée.