Edenred : soutenu

(Boursier.com) — Edenred monte de 0,4% à 49,20 euros ce lundi, alors que le groupe a annoncé engager une opération de rachat d'actions pour un montant maximum de 300 millions d'euros dans une période comprise entre mi-mars 2024 et le 31 mars 2027. Les actions rachetées seront annulées. Cette opération reflète la confiance d'Edenred dans son potentiel de création de valeur. Elle intervient compte tenu de la solidité de la structure financière du Groupe et de sa génération structurelle de trésorerie.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de la politique d'allocation du capital équilibrée d'Edenred entre poursuite d'investissements technologiques soutenus, opérations d'acquisitions ciblées et retour aux actionnaires attractif. Outre la distribution d'un dividende par action en croissance progressive chaque année, le retour aux actionnaires pourra désormais intégrer ce programme de rachat d'actions, qui sera exécuté en fonction des conditions de marché.

La convention de rachat d'actions sera exécutée conformément aux termes, notamment de prix maximum, de l'autorisation accordée par l'assemblée générale du 11 mai 2023 (ou toute autorisation ultérieure ayant le même objet). Edenred peut mettre fin au programme, le suspendre ou le reporter s'il le juge approprié en fonction de la stratégie du groupe. Parmi les derniers avis de brokers, Goldman Sachs reste à l'achat sur Edenred en ramenant sa cible de 68 à 63 euros.