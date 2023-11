Edenred : sous pression

(Boursier.com) — En queue de palmarès, Edenred abandonne plus de 5% à 48,1 euros. Selon les 'traditionnelles' sources proches du dossier de 'Bloomberg', des vendeurs non divulgués ont cédé 5,33 millions d'actions du spécialiste des systèmes de paiement au prix unitaire de 47,85 euros, soit avec une décote de 5,8% sur le cours de clôture de lundi. L'opération a été réalisée via une transaction hors marché, par l'intermédiaire de JP Morgan. "C'est lié à la vente d'un bloc de 2% du capital par un actionnaire", a confirmé à 'Reuters' un porte-parole d'Edenred, interrogé sur cette baisse du titre.