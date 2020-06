Edenred : Select Equity Group sur les 5% des droits

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 10 juin 2020 par l'AMF, la société Select Equity Group, L.P. (New York), agissant pour le compte de fonds et de clients dont elle assure la gestion, a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en hausse, le 8 juin 2020, le seuil de 5% des droits de vote de la société Edenred, et détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 12.535.459 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,15% du capital et 5,04% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Edenred sur le marché. Contrôlée par M. George Loening, Select Equity Group, L.P. déclare agir indépendamment de la personne qui la contrôle.