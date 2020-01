Edenred se renforce aux Emirats arabes unis

Edenred se renforce aux Emirats arabes unis









(Boursier.com) — Edenred renforce sa position de leader dans les cartes salaires aux Émirats arabes unis. Le groupe français annonce l'acquisition du portefeuille de cartes salaires de la société Mint, second opérateur spécialisé dans la distribution et la gestion des salaires des travailleurs non ou sous-bancarisés aux Emirats arabes unis. Par cette opération, Edenred vient renforcer sa position de leader du marché émirien, où le Groupe compte déjà plus d'un million d'utilisateurs de sa solution C3. Edenred va ainsi faciliter le quotidien de près de 600.000 salariés, actuellement porteurs de cartes salaires Mint, en leur donnant accès de manière simple et sécurisée aux multiples services à valeur ajoutée proposés via la carte C3 et son application mobile myC3card. Aux Émirats arabes unis, où près de 60% de la population active est exclue du système bancaire, Edenred propose une solution innovante favorisant l'inclusion financière de nombreux travailleurs, tout en permettant aux entreprises de se conformer à la réglementation locale imposant la traçabilité des salaires.

La solution digitale C3 développée par Edenred permet aux entreprises de gérer simplement, via un portail en ligne sécurisé, le versement des salaires de tout ou partie de leurs employés, notamment dans des secteurs employant une main d'oeuvre nombreuse tels que celui du bâtiment ou du facility management. Avec la carte C3, les salariés sont assurés de percevoir leur salaire de manière régulière et sécurisée. Ils peuvent ensuite effectuer des retraits dans des distributeurs automatiques, ou procéder à des paiements physiques et en ligne. L'application mobile myC3card liée à la carte C3 donne également accès à un large panel de services à valeur ajoutée qui facilitent le quotidien de ces salariés, comme par exemple le rechargement d'un téléphone mobile, les transferts sécurisés d'argent à l'international à prix avantageux ou la consultation du solde du compte en temps réel et de l'historique des transactions. Ces services en constante évolution génèrent de nouvelles sources de revenus pour le groupe.

L'activité de cartes salaires de Mint, dont les clients sont en majorité situés à Abu Dhabi, a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires en 2019. Principalement présent à Dubaï, Edenred complète, via cette acquisition, son exposition géographique et renforce significativement sa visibilité sur ce marché. Avec plus d'1,6 million d'utilisateurs combinés, Edenred bénéficiera d'importants effets d'échelle liés à son modèle de plateforme d'intermédiation B2B2C et à ses actifs technologiques globaux. Cette opération sera relutive sur l'EBIT du groupe dès 2020, estime Edenred.