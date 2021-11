Edenred salue la hausse du plafond d'exonération des chèques et cartes-cadeau pour les salariés

(Boursier.com) — Afin de donner un coup de pouce au pouvoir d'achat des Français à l'approche des fêtes de Noël, et de soutenir l'activité des commerces de proximité, le gouvernement a décidé de reconduire la hausse exceptionnelle du plafond d'exonération des chèques- et cartes-cadeau pour les salariés. Ce plafond de 171 euros aujourd'hui passera à 250 euros. Il permettra aux CSE et employeurs qui offrent des titres-cadeau à leurs collaborateurs de pouvoir octroyer des montants exonérés plus généreux.

Cette année comme l'an passé, cette mesure vise à renforcer le pouvoir d'achat des Français tout en apportant un soutien essentiel pour les commerçants de proximité et les indépendants, qui comptent sur les fêtes de fin d'année pour rattraper la perte de chiffre d'affaires subie depuis le début de la crise sanitaire en 2020.

Edenred France salue la décision du gouvernement de reconduire la hausse exceptionnelle du plafond d'exonération des titres-cadeau d'oeuvres sociales, octroyés par les CSE et les entreprises en fin d'année. Patrick Langlois, Directeur général Europe du Nord et France d'Edenred, commente : "Nous saluons cette décision du gouvernement qui pourra profiter à un très grand nombre de salariés. Nous l'appelions de nos voeux aux côtés de nos partenaires marchands encore sévèrement éprouvés par la crise sanitaire. La reconduction de la hausse exceptionnelle du plafond d'exonération des titres-cadeau d'oeuvre sociales octroyés par les CSE et les entreprises est une excellente nouvelle pour soutenir le pouvoir d'achat des Français de façon adaptée, tout en fléchant leurs dépenses, notamment vers les commerçants de proximité et les commerces indépendants, dans ce contexte de fêtes de fin d'année".