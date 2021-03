Edenred : Sage et Corporate Spending Innovations étendent leur partenariat











(Boursier.com) — Sage et Corporate Spending Innovations, filiale du groupe Edenred, étendent leur partenariat pour proposer une nouvelle solution intégrée de paiement fournisseurs aux Etats-Unis. Les deux entreprises collaborent pour fournir une nouvelle solution complète de paiement fournisseurs totalement intégrée à l'offre cloud Sage Intacct, permettant ainsi une expérience unifiée, de la facturation à la réconciliation, pour leurs clients aux Etats-Unis. Cette solution intégrée permet de régler les fournisseurs de façon rapide, d'accélérer et de faciliter les tâches de réconciliation comptable, et de réduire le coût des transactions.