Edenred s'associe avec ChargePoint

(Boursier.com) — UTA Edenred, l'un des principaux fournisseurs de services de mobilité en Europe, s'associe à ChargePoint, l'un des principaux réseaux de bornes de recharge de véhicules en Europe et aux Etats-Unis. Cette collaboration permet aux clients UTA Edenred d'accéder à plus de 240.000 points de recharge électrique publics, répartis dans 32 pays d'Europe.

Ce partenariat permettra à Edenred d'accompagner les gestionnaires de flottes de véhicules dans leur transition vers la mobilité électrique, et ce, grâce à l'introduction d'une solution tout-en-un, entièrement intégrée, qui associe la recharge de véhicules électriques aux services multi-énergies, de télépéage et de maintenance fournis par UTA Edenred.