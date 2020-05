Edenred renforce sa position sur le marché brésilien

(Boursier.com) — Edenred muscle sa position sur le marché brésilien avec l'acquisition des activités d'avantages aux salariés de Cooper Card. Ainsi, le Français annonce l'acquisition du portefeuille de clients de Cooper Card au Brésil. Implantée depuis 2003 dans l'Etat du Parana, Cooper Card y commercialise des avantages aux salariés dédiés à l'alimentation. Ce portefeuille crée une forte complémentarité géographique avec le portefeuille de clients existants d'Edenred et renforce sa position sur le marché des avantages aux salariés au Brésil.

Présent au Brésil depuis plus de 40 ans, Edenred contribue activement à la mise en oeuvre du Programme d'Alimentation du Travailleur auprès des entreprises brésiliennes à travers son offre d'avantages aux salariés. Ce programme, institué en 1976 par le gouvernement brésilien, promeut une alimentation saine dans le but d'améliorer le bien-être et la productivité des salariés. Avec l'acquisition du portefeuille de clients de Cooper Card, Edenred renforce son intégration dans le tissu économique de l'Etat du Parana. Cet Etat de 11 millions d'habitants est l'un des plus peuplés et des plus dynamiques du pays, constituant un bassin d'emploi important. En 2019, l'activité d'avantages aux salariés de Cooper Card a généré un chiffre d'affaires de 25 millions de réals brésiliens.

Edenred, la plateforme de services et de paiements du monde du travail, connecte au Brésil 7 millions d'employés à 330.000 commerçants partenaires via plus de 130.000 entreprises clientes. Edenred Brésil a développé une offre intégralement digitale d'Avantages aux Salariés et de Solutions de mobilité professionnelle. Les 170.000 utilisateurs de Cooper Card bénéficieront de l'approche innovante développée par Edenred Brésil, notamment en matière de paiement mobile ou d'accès aux plateformes de livraison de repas comme Uber Eats et Rappi. Ces services sont déjà proposés aux utilisateurs de solutions Edenred dédiées à l'alimentation, telles que Ticket Alimentaçao et Ticket Restaurante.

Cette opération reste soumise aux approbations de l'autorité de la concurrence brésilienne et de la Banque centrale brésilienne. Elle aura un impact positif sur le résultat net du Groupe dès la première année. Le portefeuille de clients acquis sera intégré à Ticket Serviços, la filiale brésilienne d'Edenred dédiée aux Avantages aux salariés.