Edenred : renforce sa position de leader dans le paiement du fret au Brésil

(Boursier.com) — Edenred annonce la signature d'un accord avec PagBem en vue de combiner ses actifs dans le marché brésilien du paiement du fret avec ceux de PagBem.

Edenred sera actionnaire à hauteur d'environ 70% des activités fusionnées, la part restante étant détenue par les actionnaires actuels de PagBem.

La combinaison des activités d'Edenred Repom et de PagBem renforcera le leadership d'Edenred sur le marché du paiement du fret au Brésil. Elle permettra au groupe français de bénéficier d'effets d'échelle sur le marché pour répondre aux besoins de plus de 4.000 clients. S'appuyant sur la complémentarité des plateformes et des activités des deux sociétés, l'opération permettra de dégager d'importantes synergies et aidera Edenred à accélérer sa pénétration du marché brésilien du paiement du fret.

Edenred ne déboursera aucune somme dans le cadre de l'opération, qui comprend un mécanisme lui permettant d'atteindre une participation de 100 %.

Cette opération constitue une nouvelle étape dans la mise en oeuvre du plan stratégique Beyond22-25, qui permettra notamment au groupe français de continuer à développer son offre Beyond Fuel au Brésil.

Le marché brésilien du paiement du fret, dont la valeur est estimée à plus de 60 milliards d'euros, demeure largement sous-pénétré. Il correspond aux coûts liés aux prestations des camionneurs indépendants auxquels de grandes sociétés de transport et d'expédition sous-traitent la livraison de marchandises.

Edenred Repom s'appuie sur 30 années d'expérience dans le secteur et est le leader du marché brésilien du paiement du fret. Grâce à une plateforme dédiée qui centralise les paiements liés au fret, Edenred Repom offre aux sociétés d'expédition et de transport une solution optimale. Facile d'utilisation, son application mobile permet aux chauffeurs routiers de gérer la totalité de leurs trajets, d'accéder à un vaste réseau de 1.800 stations-service au Brésil et de bénéficier de différents services tels que le paiement de factures, le transfert d'argent, la recharge mobile ou une assistance virtuelle.

Fondée en 2015, PagBem est le 3e acteur majeur du marché du paiement du fret au Brésil. Elle s'appuie sur une plateforme cloud pour fournir des solutions de gestion des paiements, que ce soit pour le fret, les péages ou les frais professionnels.

Soumise à l'approbation des autorités compétentes, notamment du CADE, l'autorité brésilienne de concurrence, l'opération devrait être finalisée au cours du 1er trimestre 2024.

En séance, l'action Edenred s'apprécie de 1,59% à 59,14 euros.