Edenred relève ses perspectives pour l'année

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2021, le revenu total d'Edenred s'élève à 405 millions d'euros, en hausse de +12,6% en données comparables par rapport à l'année 2020. La performance en données publiées atteint +13,4%, prenant en compte sur la période des effets de change favorables (+1,2%) et des effets de périmètre légèrement négatifs (-0,4%).

Sur les 9 premiers mois de l'année, le revenu total est de 1,162 milliard d'euros, en progression de +14,3% en données comparables et de +10,4% en données publiées par rapport à l'an dernier, prenant en compte des effets de change négatifs (-3,6%) ainsi que des effets de périmètre légèrement défavorables (-0,3%).

Chiffre d'affaires opérationnel

Le chiffre d'affaires opérationnel atteint 393 millions d'euros au 3e trimestre 2021, en hausse de +12,7% en données comparables et de +13,6% en données publiées par rapport à 2020. Par rapport au 3e trimestre 2019, Edenred a généré une croissance organique à deux chiffres dans chacune de ses lignes de métiers ainsi que dans chacune des zones géographiques où le Groupe est présent, à l'exception de l'Amérique latine hispanique qui était toujours affectée par une situation sanitaire difficile. Avec une croissance organique de 13% par rapport à l'année de référence 2019, Edenred accélère au 3e trimestre 2021 après un 1er semestre qui avait déjà enregistré une croissance organique de près de 10% par rapport à 2019.

Sur les 9 premiers mois de l'année 2021, le chiffre d'affaires opérationnel est en progression de +14,4% en données comparables et de +10,7% en données publiées par rapport aux 9 premiers mois 2020, intégrant des effets de change défavorables (-3,5%) et des effets de périmètre légèrement défavorables (-0,3%).

Perspectives

Grâce à un fort dynamisme commercial et à l'attractivité de son offre, Edenred a enregistré au 3e trimestre une accélération de sa croissance organique par rapport à 2019 dans ses trois principales régions après la croissance soutenue déjà réalisée au premier semestre.

Fort de cette bonne performance, Edenred revoit à la hausse ses perspectives pour l'année en cours. Edenred est en effet confiant dans sa capacité à atteindre la moitié haute de la fourchette de son objectif d'Ebitda 2021 compris entre 620 ME et 670 ME, sous réserve qu'il n'y ait pas de nouvelles restrictions majeures liées à la crise sanitaire.

Enfin, Edenred entend continuer à générer une croissance profitable et durable au-delà de 2021 en s'appuyant sur ses fondamentaux solides. Ainsi, en prenant l'hypothèse qu'il n'y ait pas de nouvelle vague majeure de la pandémie, Edenred rétablit pour 2022 les objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique Next Frontier (2019-2022), à savoir :

- une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires opérationnel supérieure à 8%

- une croissance organique annuelle de l'Ebitda supérieure à 10%

- un taux de conversion annuel Free cash-flow / Ebitda supérieur à 65%