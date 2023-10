Edenred : recule malgré une belle publication

(Boursier.com) — Emporté par la baisse du marché, Edenred se replie de 2,5% à 52,8 euros malgré une solide publication trimestrielle. La firme, qui propose aux entreprises des services visant à gérer les frais de personnel et les avantages sociaux, a dégagé un chiffre d'affaires de 634 millions d'euros entre juillet et septembre, en hausse de 25%, contre un consensus de 624 ME. La direction vise désormais un Ebitda 2023 dans la moitié supérieure d'une fourchette annoncée en juillet et allant de 1,02 milliard à 1,09 milliard d'euros.

Oddo BHF maintient son opinion 'surperformer' sur le titre après cette solide publication et le récent avis positif de l'autorité de la concurrence française, malgré les questions restantes sur la réglementation dans l'Hexagone. L'avis favorable du courtier est motivé par un fort potentiel de croissance (hausse annuelle du chiffre d'affaires opérationnel de plus de 10% en organique) grâce à la sous-pénétration de ses marchés ; un potentiel d'amélioration de la marge encore important, grâce à la digitalisation des solutions et au levier opérationnel ; et une génération significative de FCF à 900 ME par année. La valorisation d'Edenred à 21,9x le PE 2024e (vs 23,6x avant l'intervention du ministre début octobre) laisse une décote de 17% par rapport à sa moyenne NTM des sept dernières années (vs une décote de 10% avant début octobre).

Le chiffre d'affaires est conforme aux attentes du consensus, avec notamment une croissance des revenus opérationnels à périmètre constant de 16,2%, affirme Stifel ('achat'). Même s'il considère qu'il s'agit d'une performance solide, le broker en espérait davantage (17,7%e) et note le ralentissement du Reste de l'Europe et du Brésil. L'analyste pense qu'il y a de la place pour de légères améliorations du consensus suite à cette publication (de 1 à 4%), ce qui pourrait être suffisant pour le titre dans le contexte actuel du marché et compte tenu de la récente faiblesse de la valeur en raison de préoccupations réglementaires.