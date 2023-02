Edenred : recule malgré des résultats historiques

(Boursier.com) — Edenred abandonne 3,2% à 50,6 euros malgré la publication de résultats 2022 historiques. Le groupe a dégagé l'an passé un EBITDA de 836 millions d'euros (829 ME de consensus), en hausse de 24,9% en données publiées et de 23,3% en données comparables, pour des revenus en croissance de 25% à plus de 2 milliards d'euros (+21,2% en données comparables). La marge d'EBITDA ressort ainsi à 41,2%, en progression de 0,7 point en données comparables. Le spécialiste des solutions de paiement a également enregistré un flux de trésorerie disponible inédit de 881 ME.

Edenred se dit "idéalement positionné" pour continuer à générer une croissance profitable en 2023 et au-delà et confirme pour 2023 les objectifs de son plan Beyond 22-25, à savoir une croissance organique de l'EBITDA supérieur à +12% et un taux de conversion Free-cash-flow / EBITDA de plus de 70%.

Bryan Garnier évoque des résultats exceptionnels et une dynamique impressionnante. Une croissance de 9,7% pour l'exercice 2023, implicite dans les prévisions de revenus du consensus, semble largement réalisable compte tenu de la dynamique continue et robuste annoncée ce matin. Le broker reste confiant à court terme et réitère son avis 'conviction à l'achat'.

Edenred a enregistré de solides résultats, avec une accélération des revenus menée par sa division 'avantages sociaux', déclare Morgan Stanley. L'analyste ('pondération en ligne') souligne que l'Ebitda est proche du haut de la fourchette des prévisions tandis que les avantages sociaux ont été stimulés par la campagne de cartes-cadeaux de fin d'année, et que d'autres secteurs d'activité ont connu une croissance continue. Les estimations du marché pourraient augmenter " modestement " pour 2023 suite à ces résultats.