Edenred publie un revenu total de 439 ME, en croissance de +17,6% au T1

(Boursier.com) — Edenred a enregistré au premier trimestre une croissance soutenue de son chiffre d'affaires, qui témoigne de la pertinence de sa stratégie d'innovation digitale et de ses succès commerciaux avec un chiffre d'affaires opérationnel en progression de +17,3% en données publiées (+15,3% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2021, à 426 millions d'euros. La croissance organique de l'activité est à deux chiffres dans toutes les zones géographiques et dans les deux principales lignes de métier.

Portés par un fort volume d'activité et la hausse des taux d'intérêt dans certaines régions, les autres revenus progressent de près de 30%, passant de 10 à 13 millions d'euros. A l'arrivée, le revenu total est de 439 millions d'euros, en croissance de +17,6% en données publiées (+15,7% en données comparables).

Edenred tire profit de sa plateforme digitale unique suite à la transformation de son modèle économique :

"Une proposition de valeur enrichie par l'extension de son portefeuille de solutions Beyond Food et Beyond Fuel.

Une expérience utilisateur reconnue s'appuyant sur un leadership technologique et des investissements importants et continus.

Un dynamisme commercial toujours soutenu, tant auprès des grands comptes que sur le segment des PME.

Un leadership reconnu en matière d'ESG, résultat de l'ancrage du développement durable dans l'ADN du Groupe.

Un environnement inflationniste renforçant encore l'attractivité des solutions du Groupe, outils d'augmentation du pouvoir d'achat des salariés et d'amélioration de l'efficacité de la gestion des flottes de véhicules."

Confirmation pour 2022 des objectifs annuels fixés dans le cadre du plan stratégique 'Next Frontier' (2019-2022) :

-Croissance organique du chiffre d'affaires opérationnel supérieure à 8%.

-Croissance organique de l'EBITDA supérieure à 10%

- Taux de conversion Free cash-flow / EBITDA supérieur à 65%.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : "Après une année 2021 marquée par des résultats historiques, Edenred enregistre un excellent premier trimestre, fruit de l'engagement exemplaire dont les équipes d'Edenred ont encore fait preuve en ce début d'année. Edenred confirme ainsi sa trajectoire de croissance profitable et durable. Toutes les régions affichent une croissance à deux chiffres, tirée par une performance remarquable de nos solutions d'avantages aux salariés et de mobilité professionnelle. Grâce à sa plateforme digitale unique, Edenred s'affirme trimestre après trimestre comme le leader de l'innovation sur ses marchés. Notre proposition de valeur s'enrichit constamment de nouvelles solutions permettant d'apporter des réponses adaptées aux attentes de nos clients, mais aussi de nouvelles fonctionnalités qui améliorent et fluidifient l'expérience de nos utilisateurs. Nous sommes ainsi confiants dans notre capacité à maintenir un rythme de croissance soutenu pour la suite de l'année, porté par des tendances post-Covid favorables et un environnement macroéconomique qui renforce l'attractivité de nos solutions."