Edenred publie de nouveaux résultats records

(Boursier.com) — Edenred a publié à nouveau des résultats records, portés par le déploiement réussi de son plan stratégique 'Beyond 22-25'. Grâce à une forte dynamique commerciale et l'effet d'échelle de sa plateforme, Edenred a enregistré des performances records en 2023 qui passent par un revenu total de plus de 2,5 Milliards d'euros, en hausse de 23,7% en données publiées par rapport à 2022, dont une croissance de 18,7% en données publiées au quatrième trimestre. Le Chiffre d'affaires opérationnel est de 2,3 Milliards d'euros, en progression de 18,8% en données publiées. Les autres revenus ont été multipliés par plus de 2 à 203 Millions d'euros, tirés par la forte croissance du volume d'activité et la hausse des taux d'intérêt.

L'EBITDA ressort à 1.094 Millions d'euros, en hausse de 30,7% en données publiées avec une marge d'EBITDA de 43,5%, en progression de 2,3 points en données publiées. Le Résultat net part du Groupe s'inscrit à 425 millions d'euros. Le Free Cash-Flow dégagé est de 905 Millions d'euros, tout en accélérant les investissements technologiques. Le ratio d'endettement a été ramené à un niveau de 1x l'EBITDA après l'acquisition en 2023 de Reward Gateway pour 1,3 Milliard d'euros. Le dividende proposé est de 1,10 euro par action, en hausse de 10%.

Edenred étend ses marchés cibles tout en enrichissant son modèle d'affaires : Investissements continus dans sa plateforme technologique de premier plan, à la fois flexible et connectée ; Pénétration accrue des marchés du groupe, tout en élargissant les offres de solutions Beyond Food, Beyond Fuel et Beyond Payment ; Agrégation, orchestration et distribution d'un nombre croissant de solutions 'B2B2C' tout en développant des partenariats de distribution avec d'autres plateformes, tel Nubank au Brésil.