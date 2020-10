Edenred publie au troisième trimestre un revenu total de 357 ME, en hausse de 0,5% en données comparables

(Boursier.com) — Edenred a renoué avec la croissance organique au 3ème trimestre, démontrant sa résilience face à la crise et sa capacité de rebond dans un contexte de levées progressives des mesures de confinement dans le monde.

Au troisième trimestre, le revenu total du groupe est ainsi de 357 millions d'euros en hausse de 0,5% en données comparables après un deuxième trimestre en repli de 15,5% :

La croissance du chiffre d'affaires opérationnel est de 0,9% en données comparables au troisième trimestre, portée par le retour à la croissance du Groupe en Europe (+7,3% en données comparables vs. -13,1% au deuxième trimestre) et une amélioration contrastée de la situation économique et sanitaire en Amérique latine (-7,6% en données comparables vs. -20,4% au deuxième trimestre)

Les autres revenus ont reculé de 9,9% en données comparables sous l'effet de taux d'intérêt plus faibles qu'en 2019

Sur les 9 premiers mois de l'année, le revenu total ressort à 1.053 millions d'euros, en diminution de 3% en données comparables, démontrant la résistance du modèle d'Edenred face à la crise, et de 10% en données publiées du fait de l'impact négatif des effets de change (-7,4%).

Cette performance est le fruit d'une stratégie d'innovation digitale qui permet à Edenred d'être bien positionné sur les tendances porteuses apparues ou renforcées au plus fort de la crise sanitaire :

augmentation des paiements mobiles et des paiements directs sur les plateformes de livraison de repas,

plus fort recours au télétravail par les entreprises,

le souhait d'une relance ciblée de la part des gouvernements,

une consommation plus responsable,

un attrait accru pour l'automatisation des paiements inter-entreprises.

Perspectives 2020

Les actions d'excellence opérationnelle et la digitalisation contribueront au développement de l'activité au quatrième trimestre. En ligne avec ses estimations, le groupe confirme son plan d'économies de 100 millions d'euros en 2020.

Edenred resserre son objectif d'EBITDA 2020, désormais compris entre 550 millions d'euros et 600 millions d'euros, et ce malgré les nouvelles incertitudes liées à la crise sanitaire en Europe.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : "Après avoir fait preuve d'agilité et de résilience au plus fort de la crise sanitaire, Edenred a démontré sa capacité à renouer rapidement avec la croissance au troisième trimestre. Alors que l'Amérique latine était encore largement confinée, les performances enregistrées en Europe illustrent à la fois notre dynamique commerciale et la pertinence de nos solutions dans un contexte de reprise. Dans un monde mû par la digitalisation, Edenred apporte des réponses concrètes et innovantes aux mutations des habitudes de travail, accroît l'efficacité des organisations et des programmes sociaux, publics ou privés, et favorise l'adoption de comportements plus responsables. Malgré les incertitudes liées à l'évolution actuelle de la situation sanitaire, nous réaffirmons nos objectifs pour 2020".