Edenred : présentation à suivre demain

(Boursier.com) — Edenred campe sur les 50 euros ce lundi, alors que la Deutsche Bank a ajusté la mire de 54,4 à 56 euros en restant à l'achat sur le dossier. Le groupe a publié pour son troisième trimestre un chiffre d'affaires opérationnel de 484 millions d'euros, en progression de 23% en données publiées (+19,1% en données comparables) par rapport au troisième trimestre 2021, avec une croissance organique à deux chiffres de l'activité dans toutes les zones géographiques et toutes les lignes de métier.

Portés par un fort volume d'activité et la hausse des taux d'intérêt dans toutes les régions, les autres revenus ont plus que doublé, passant de 11 à 23 millions d'euros. Le revenu total est ainsi de 506 millions d'euros, en croissance de +25,2% en données publiées (+21,4% en données comparables).

Compte tenu de sa dynamique de croissance, confirmée trimestre après trimestre, et de l'attractivité renforcée de ses solutions, Edenred a rehaussé son objectif d'Ebitda 2022 entre 810 et 840 millions d'euros, contre une fourchette comprise entre 770 et 820 millions communiquée le 26 juillet. A noter que le groupe présentera demain 25 octobre son plan stratégique et ses perspectives à trois ans à l'occasion de sa "Journée Investisseurs"...