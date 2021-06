Edenred : précisions sur le capital

Edenred : précisions sur le capital









(Boursier.com) — Par courrier reçu le 21 juin à l'AMF, la société Fidelity Management & Research Company LLC, contrôlée par FMR LLC, a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 18 juin, le seuil de 5% des droits de vote de la société Edenred. Elle détient individuellement 12.712.892 actions Edenred représentant autant de droits de vote, soit 5,16% du capital et 5,05% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Edenred sur le marché.

A cette occasion, la société FMR LLC n'a franchi aucun seuil et détient, au 18 juin 2021, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 14.900.550 actions Edenred représentant autant de droits de vote, soit 6,04% du capital et 5,92% des droits de vote de la société. Ils se répartissent comme suit...

- FIAM LLC : 780.359 actions et 0,32% du capital

- Fidelity Institutional AM Trust Company : 866.667 action et 0,35% du capital

- Fidelity Management & Research Company LLC : 12.712.892 actions et 5,16% du capital

- Strategic Advisers LLC : 540.632 actions et 0,22% du capital

Total FMR LLC : 14.900.550 actions et 6,04% du capital.