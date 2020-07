Edenred : petite hausse après le point intermédiaire

Edenred : petite hausse après le point intermédiaire









Crédit photo © Edenred

(Boursier.com) — Edenred évolue en légère hausse après la présentation de ses comptes intermédiaires. Le groupe de services prépayés a fait état d'un Ebitda de 255 millions d'euros, en repli de 12,8% en données comparables, pour des revenus de 696 millions d'euros, en baisse de 4,8% en données comparables et de 10,4% en données publiées. Le management dit s'attendre "à la poursuite de la reprise progressive en Europe, et à des mesures de confinement toujours en vigueur dans la zone Amériques au troisième trimestre, rendant l'environnement encore incertain". Il table néanmoins sur un Ebitda 2020 compris entre 540 et 610 ME.

Citi ('neutre') évoque une publication globalement sans surprise tandis que Bryan Garnier ('acheter') continue à penser que la décote par rapport à Worldline, la principale entreprise comparable, semble excessive, surtout au vu de ces performances, notamment en termes de croissance organique même si la marge d'EBITDA est plus déclinante, mais liée à la spécificité de l'activité.