Edenred : ouverture d'une enquête à l'encontre d'Edenred Italia

(Boursier.com) — Edenred trébuche de 9,47% en séance, revenant autour des 51 euros. La plateforme digitale de services et de paiements vient d'indiquer qu'une enquête a été ouverte à l'encontre d'Edenred Italia Srl et certains de ses administrateurs et dirigeants.

Cette enquête est relative à un appel d'offre public lancé en 2019.

Edenred indique se mettre "à la disposition des autorités judiciaires italiennes pour apporter toutes les explications nécessaires".

Edenred ne peut pas commenter pendant que l'enquête judiciaire est en cours, mais se dit "confiant quant à l'issue de la procédure".