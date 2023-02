Edenred : nouvelle hausse, analystes en soutien

(Boursier.com) — Toujours porté par sa publication annuelle, Edenred grimpe de près de 2% à 54 euros en ce milieu de semaine sans grosse tendance sur la place parisienne. Plusieurs analystes ont revu leur copie sur la valeur ces dernières heures à l'image d'Oddo BHF qui a ajusté la mire de 62 à 63,5 euros tout en réitérant son avis 'surperformer'.

2023 devrait encore être une année porteuse pour Edenred, avec des catalyseurs importants (relèvement du consensus, potentiel M&A significatif) qui ne sont pas reflétés dans le cours actuel (sous-performance du marché depuis le premier janvier, à +4% vs CAC40 à +13%). La recommandation positive de l'analyste est soutenue par : des perspectives de croissance importante (CA opérationnel en hausse organique de plus de 10% par an) liées à la sous-pénétration de ses marchés (taux de pénétration moyen de 25/30%) ; un potentiel d'amélioration des marges encore conséquent, soutenu par la digitalisation des solutions et le levier opérationnel (TMVA EBITDA de 14% sur 2022/2025e) ; une forte génération de FCF (cash conversion de plus de 70%). Enfin, la valorisation d'Edenred à 24,7x en PE 2023e suggère une décote de 10% par rapport à sa moyenne 12m forward des 6 dernières années.

La SocGen a de son côté remonté sa cible de 59,8 à 65,4 euros avec un avis maintenu à 'acheter' tandis que Morgan Stanley ('pondération en ligne) a rehaussé son objectif de 56 à 58 euros.