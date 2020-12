Edenred : nouvelle cible

Edenred : nouvelle cible









Crédit photo © Edenred

(Boursier.com) — Edenred remonte de 2,6% à 47,55 euros ce mercredi, alors que le broker Oddo BHF a remonté son objectif de cours de 47 à 50,5 euros tout en restant 'neutre' sur le dossier. Le titre du spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail avait été soutenu le mois dernier par une note de Goldman Sachs, repassé à l''achat' sur la valeur, tout en portant son objectif de 38 à 59 euros. La Deutsche Bank a aussi ajusté sa cible de 45,4 à 46,5 euros sur Edenred tout en restant à 'conserver'.

Les analystes apprécient le fait que le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail ait renoué avec la croissance organique dès le 3ème trimestre... Sur la période, le groupe a dégagé des revenus de 357 millions d'euros, en hausse de 0,5% en données comparables après un deuxième trimestre en repli de 15,5%. En ligne avec ses estimations, le groupe a confirmé son plan d'économies de 100 millions d'euros en 2020. Il a par ailleurs resserré son objectif d'EBITDA 2020, désormais compris entre 550 millions d'euros et 600 millions d'euros (contre 540 à 610 ME), et ce malgré les nouvelles incertitudes liées à la crise sanitaire en Europe...