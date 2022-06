Edenred : nouveau partenaire pour Ticket Mobilité

(Boursier.com) — Edenred étend son réseau de partenaires de la solution Ticket Mobilité avec l'intégration du service d'autopartage électrique Zity by Mobilize. Avec ce nouveau partenariat, Edenred offre aux utilisateurs de la solution Ticket Mobilité, une expérience de mobilité "qui répond aux enjeux de proximité et de mobilité durable".

Disponible à Paris depuis 2020 et à Lyon depuis mars 2022, Zity by Mobilize est un opérateur d'autopartage de véhicules 100 % électriques en libre-service. Avec une expérience entièrement digitale via une application, le service est disponible 24h/24 et 7j/7. Zity opère en free-floating : les voitures sont disponibles dans une zone de service comprenant Lyon, Paris et six villes limitrophes.