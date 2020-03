Edenred : nouveau Directeur général Marketing et Stratégie

Edenred : nouveau Directeur général Marketing et Stratégie









Crédit photo © Edenred

(Boursier.com) — Edenred fait part de la nomination de Patrick Rouvillois au poste de Directeur général Marketing et Stratégie. Dans le cadre de ses fonctions, Patrick Rouvillois est en charge de piloter la stratégie, la transformation et l'innovation du Groupe selon la feuille de route établie dans le cadre du plan Next Frontier (2019-2022). Il rejoint le Comité exécutif du Groupe. Sa nomination est effective ce jour.