Edenred noue un partenariat commercial avec Stairwage

(Boursier.com) — Edenred , plateforme digitale qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail, annonce la signature d'un partenariat avec Stairwage, la solution leader en France pour le versement du salaire à la demande. Grâce à ce partenariat, Edenred élargit son offre d'avantages aux salariés et continue d'accompagner ses 160.000 clients DRH et CSE en France dans l'amélioration du bien-être de leurs salariés.

Stairwage : la solution de versement du salaire à la demande

61% des Français payent des agios au moins une fois par an (représentant sept milliards d'euros de frais chaque année). Face à cette problématique, Stairwage a développé une application permettant au salarié d'obtenir de manière anticipée une partie de son salaire déjà gagné dans le mois (acompte sur salaire), quand il en a besoin, lui évitant ainsi d'avoir son compte à découvert...

Le versement du salaire à la demande est une obligation légale des entreprises et un outil pour renforcer la qualité de vie au travail. Ce service est de plus en plus plébiscité par les salariés et 73% d'entre eux seraient plus sereins de demander un acompte sur salaire sur une application plutôt qu'à leur responsable selon une étude OpinionWay pour Stairwage. Une solution gagnant-gagnant : le service est 100% gratuit coté salariés et renforce la marque employeur de l'entreprise.

Coté entreprise, Stairwage apporte un cadre et un processus rigoureux pour la gestion des acomptes sans aucun impact sur la trésorerie de l'entreprise. Stairwage propose aussi un module pédagogique et d'accompagnement permettant aux salariés de gérer au mieux leur budget et de les accompagner en cas de fragilité financière grâce à son partenariat avec la plateforme d'entraide et de médiation budgétaire de Crésus.

Grâce à ce partenariat avec Stairwage, Edenred met à disposition des DRH et des entreprises une nouvelle solution pour améliorer le bien-être financier et mental de leurs collaborateurs.

Yann Le Floc'h CEO et Cofondateur de Stairwage, commente : "Ce partenariat avec Edenred illustre la prise de conscience des grandes entreprises quant à l'utilité de redonner de la souplesse financière aux salariés et d'améliorer leur bien-être financier. C'est une nouvelle avancée sociale. Et nous sommes très heureux et fiers d'être soutenus dans notre mission par Edenred, le leader mondial des avantages aux salariés".