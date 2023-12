Edenred : Nomination au sein du Comité exécutif

(Boursier.com) — Constance Le Bouar est nommée Directrice générale Stratégie et Performance et rejoindra le Comité exécutif du Groupe Edenred à compter du 19 décembre 2023. Diplômée de HEC Paris, Constance Le Bouar a débuté sa carrière en 2008 chez Bain & Company France en tant que consultante en stratégie. En 2013, elle rejoint le groupe ADP (Aéroports de Paris), où elle pred part au développement des activités de travel retail, tant à l'international que dans les aéroports parisiens, notamment dans le cadre d'une co-entreprise avec Lagardère. En 2017, elle devient directrice stratégie et fusions acquisitions de Pernod Ricard à New York (États-Unis). Elle y dirige divers projets de transformation commerciale et plusieurs fusions et acquisitions visant à enrichir le portefeuille produit de l'entreprise et à renforcer sa compétitivité.

Depuis 2021, Constance Le Bouar occupait les fonctions de directrice de la stratégie et du développement pour la ligne de métiers "Avantages aux salariés" d'Edenred.

En tant que Directrice générale Stratégie et Performance, Constance Le Bouar supervisera les initiatives stratégique et liées à la performance d'Edenred. Elle pilotera les programmes de transformation visant à étendre les capacités transversales d'Edenred dans les domaines de l'expérience client, de l'excellence commerciale et de l'innovation. Elle orchestrera l'exécution du plan stratégique Beyond22-25 dans les trois lignes de métier du Groupe en renforçant son modèle opérationnel de plateforme en vue d'accélérer l'acquisition, l'engagement et la monétisation.

Basée à Issy-les-Moulineaux, Constance Le Bouar est rattachée à Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : "Je me réjouis d'accueillir Constance au sein du Comité exécutif d'Edenred. Sa vaste expérience, sa connaissance approfondie des activités d'Edenred, des marchés sur lesquels nous opérons, et sa vision stratégique font d'elle un atout précieux pour notre équipe. Son leadership sera un levier essentiel pour le pilotage du plan Beyond22-25 et l'expansion de notre activité au-delà de l'alimentation, de l'énergie et des moyens de paiement. Son attitude, son talent et son expertise seront également des atouts-clés dans la réalisation de notre ambition. Nous sommes convaincus que Constance contribuera à renforcer encore davantage notre position de leader au sein de notre industrie."