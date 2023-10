Edenred : le titre plonge !

(Boursier.com) — En dernière position du CAC40, Edenred creuse ses pertes en fin de séance et chute désormais de 10% à 53 euros à Paris. Le titre du groupe de services et de paiements n'avait plus connu une telle déconvenue sur une séance depuis le début de la pandémie de Covid et retombe sur ses niveaux de mars dernier. Ce coup de bambou est à relier à une déclaration d'un membre du gouvernement qui a indiqué qu'un plafond pourrait être imposé pour limiter les frais perçus par les prestataires de services d'avantages sociaux sur les chèques-repas.

Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, a ainsi affirmé sur 'France Info' : "j'ai missionné il y a plusieurs mois l'Autorité de la concurrence, pour voir si le fonctionnement du marché des tickets-resto était équitable. Nous aurons les résultats dans les jours qui viennent", mais si un "dysfonctionnement de marché était prouvé, je ne prendrai pas de temps pour plafonner les commissions sur les tickets-resto, pour que les restaurateurs ne subissent pas des commissions trop élevées", alors qu'elles sont aujourd'hui "entre 3 et 5%". "Nous les plafonnerons au plancher plutôt qu'au plafond", a encore assuré Olivia Grégoire.

La ministre a également annoncé la généralisation de "la dématérialisation des tickets-restaurant" pour qu'"avant 2026, on puisse être tout dématérialisé" et "faire en sorte que ça coûte moins cher aux restaurateurs de prendre les tickets-resto".

Berstein considère ce mouvement de marché "comme exagérée". Moins de 8% de l'EBIT d'Edenred semble menacé, selon le broker, qui voit là une bonne occasion d'entrer le titre en portefeuille.

Outre Edenred, Sodexo (-2,3%) est, dans une moindre mesure, également chahuté après ces déclarations.