Edenred : le résultat net part du groupe est de 100 ME au S1

(Boursier.com) — Le revenu total d'Edenred au S1 est ressorti à 696 millions d'euros, en baisse de 4,8% en données comparables et de 10,4% en données publiées par rapport au 1er semestre 2019. Le chiffre d'affaires opérationnel est en recul de 4,6% en données comparables, dont +6,6% au premier trimestre et -15,4% au deuxième trimestre

Fort rebond en juin : -9% en données comparables après -19% et -18% en avril et mai.

L'EBITDA atteint 255 millions d'euros, en baisse de 12,8% en données organiques et de 17,8% en données publiées Génération de Free Cash Flow de 113 millions d'euros, contre -13 millions d'euros au 1er semestre 2019 grâce à un allongement temporaire de la durée de rétention des fonds alloués aux utilisateurs, lié aux conséquences de la crise sanitaire

Le Resultat net part du Groupe est de 100 millions d'euros.

Perspectives 2020

Poursuite de la reprise progressive en Europe, et un environnement encore incertain dans la zone Amériques. La croissance organique du chiffre d'affaires opérationnel devrait repasser, au cours du second semestre, en territoire positif par rapport à 2019, sur une base mensuelle.

Confirmation du plan d'économies de 100 millions d'euros en 2020 et de l'ajustement sélectif à la baisse des investissements prévus cette année.

Objectif d'EBITDA 2020 compris entre 540 millions d'euros et 610 millions d'euros.

Objectif d'un ratio de dette nette/EBITDA inférieur à 2,8 à fin décembre 2020.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : "Au cours du premier semestre 2020, Edenred a démontré à la fois sa capacité à générer de la croissance à deux chiffres jusqu'à mi-mars, puis sa résilience pendant le plus fort de la crise sanitaire et enfin sa forte capacité de rebond depuis la réouverture progressive des économies européennes. Cette crise met donc en lumière la robustesse de notre modèle économique comme la pertinence de nos solutions de paiement à usage spécifique. Notre agilité et notre leadership digital nous ont permis de développer de nouveaux programmes d'argent fléché dans de très courts délais, contribuant à la relance ciblée des économies. Edenred est plus que jamais bien positionné pour accompagner les entreprises, commerçants et pouvoirs publics dans la transition vers le monde de demain."