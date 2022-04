Edenred : le dividende sera détaché le 7 juin

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale annuelle des actionnaires d'Edenred se tiendra, le 11 mai à 10h (heure de Paris) à Comet Bourse, à Paris.

Au vu du contexte sanitaire évolutif (Covid-19), la société pourrait être conduite à modifier les modalités de tenue et de participation prévues pour l'Assemblée générale mixte du 11 mai. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale du site Internet de la société, qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée générale.

Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, le Conseil d'administration rappelle que les actionnaires peuvent voter ou donner pouvoir à distance (par Internet ou par voie postale). L'Assemblée générale fera l'objet d'une retransmission en direct et en différé sur le site Internet de la société, en format vidéo. Egalement, la session de questions/ réponses en séance sera accessible à distance via une plateforme dédiée. Pour les actionnaires souhaitant assister physiquement à l'Assemblée générale, il est rappelé que leur accueil sera subordonné au respect des mesures sanitaires en vigueur.

L'ordre du jour et les projets de résolution figurent dans l'avis de réunion no 2200722 paru au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) no 39 du 1 avril 2022. L'avis de convocation sera publié au BALO et aux Petites Affiches (Journal d'Annonces Légales) le 22 avril 2022. Les documents relatifs à l'Assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur sur le site internet d'Edenred à la rubrique Investisseurs/ Actionnaires.

Dividende

Notamment, grâce à une génération de trésorerie record en 2021, Edenred est parvenu à renforcer son profil financier. Lors de cette Assemblée, Edenred proposera donc un dividende plus élevé qu'avant la pandémie. Il est fixé à 0,90 euro par action au titre de l'exercice 2021, en hausse de 20% par rapport à l'exercice précédent (0,75 euro en 2020). Il était de 0,86 euro par action en 2018. Le dividende sera détaché de l'action le 7 juin, et mis en paiement à compter du 9 juin.