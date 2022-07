Edenred : le chemin est tracé

(Boursier.com) — Edenred recule de 1,1% à 49,15 euros ce jeudi, alors que l'accélération de la croissance du deuxième trimestre a confirmé la bonne performance du premier trimestre et a conduit à des résultats records. Le Revenu total de 922 millions d'euros au premier semestre 2022 est en hausse de +21,7% en données publiées (+18,1% en données comparables) par rapport au premier semestre 2021. Le Chiffre d'affaires opérationnel est ressorti à 891 millions d'euros, en progression de 20,9% en données publiées (+17,3% en données comparables).

Au second trimestre, le chiffre d'affaires opérationnel a affiché une hausse de +24,5% en données publiées (+19,2% en données comparables).

L'EBITDA est de 365 millions d'euros, en hausse de 23,6% en données publiées (+22,0% en données comparables).

La Marge d'EBITDA est de 39,6%, en progression de 1,3 point à données comparables. Le Résultat net, part du Groupe ressort à 170 millions d'euros, en croissance de +27,5%.

La génération de trésorerie en forte progression : marge brute d'autofinancement avant autres charges et produits (FFO) de 299 millions d'euros, en hausse de +17,5%

La Dette nette est de 1,06 milliard d'euros, en forte diminution par rapport à 1,45 milliard d'euros à fin juin 2021.

Feuille de route validée

Edenred confirme ainsi sa capacité à tirer profit des effets d'échelle liés à la puissance, la technologie et l'agilité de sa plateforme digitale...

- Poursuite du déploiement de sa stratégie Beyond Food dans les Avantages aux salariés avec, en particulier, l'essor de l'offre multiproduits en France (dont Kadéos, ProwebCE, Ticket Mobilité) intégrée dans l'application mobile MyEdenred.

- Succès continu de l'offre Beyond Fuel, notamment au travers des solutions 100% digitalisées de gestion de la maintenance donnant aux gestionnaires de flotte l'accès à un large portefeuille de services.

- L'innovation produits et technologique au service d'une expérience utilisateur omnicanale enrichie, avec, par exemple, le lancement d'UTA EasyFuel permettant le paiement mobile directement à la pompe.

- Une conquête commerciale soutenue, sur des marchés largement sous-pénétrés, tels que les marchés des PME en France et en Allemagne.

Parmi les derniers avis de brokers, Barclays a relevé son cours cible de 53 à 56 euros en maintenant sa recommandation à "surpondérer".