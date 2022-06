(Boursier.com) — Edenred lance 'Move for Good', programme mondial de développement durable permettant à ses clients du secteur du transport et de la mobilité de réduire leur impact environnemental, tout en favorisant la préservation de la biodiversité. Déjà opérationnel dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique latine, le programme sera déployé par Edenred à l'échelle mondiale.

Edenred a structuré le programme autour de 4 piliers, à savoir sensibiliser, réduire & éviter, compenser et préserver. Edenred développe des solutions de sensibilisation pour une mobilité et un transport plus écologiques. D'ici à fin 2022, la plateforme de données Edenred GoHub, offrira aux gestionnaires de flottes une vision à 360 degrés des données de leurs véhicules, ce qui leur permettra de comprendre, de suivre et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Edenred lance des programmes d'incitation à la réduction des émissions de GES (gaz à effet de serre). Par exemple, au Brésil, un système de crédits carbone incite les clients à passer de l'essence au bioéthanol en échange de crédits carbone attribués annuellement. Edenred est également à la pointe des initiatives visant à éviter les émissions de GES. À titre d'exemple, Edenred a conclu en mars 2022 un partenariat avec ChargePoint, l'un des principaux réseaux de recharge de véhicules électriques (VE), pour permettre aux gestionnaires de flotte d'accéder à plus de 295 000 points de recharge électrique publics en Europe. Enfin, des solutions MaaS (Mobility as a Service) sont actuellement conçues et mises en oeuvre par Edenred pour planifier et payer des trajets minimisant les émissions de GES.

Edenred aide désormais ses clients à compenser leurs émissions de GES. Sur une base mensuelle, l'empreinte carbone des véhicules des clients est calculée en fonction des litres remplis dans leur réservoir. Jusqu'à 100% des émissions de GES peut être ensuite compensé par des projets certifiés par des tiers, tels que la protection des forêts ou la récupération de méthane.

Enfin, Edenred s'engage à préserver la biodiversité et à restaurer les zones dégradées, par exemple, en soutenant la renaissance de la forêt atlantique, l'écozone la plus dévastée du Brésil. Des milliers d'arbres seront plantés en 2022, en partenariat avec Legado das Águas, la plus grande réserve privée de la forêt atlantique du Brésil.