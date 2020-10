Edenred : la hausse se prolonge

Edenred : la hausse se prolonge









Crédit photo © Edenred

(Boursier.com) — Edenred grimpe encore de 2% ce vendredi à 42 euros. Les opérateurs apprécient le fait que le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail ait renoué avec la croissance organique dès le 3ème trimestre...

Sur la période, le groupe a dégagé des revenus de 357 millions d'euros, en hausse de 0,5% en données comparables après un deuxième trimestre en repli de 15,5%. En ligne avec ses estimations, le groupe confirme son plan d'économies de 100 millions d'euros en 2020. Il a par ailleurs resserré son objectif d'EBITDA 2020, désormais compris entre 550 millions d'euros et 600 millions d'euros (contre 540 à 610 ME), et ce malgré les nouvelles incertitudes liées à la crise sanitaire en Europe.

Parmi les dernières réactions de brokers, la Deutsche Bank a ajusté son objectif de cours de 39,6 à 40,6 euros en conseillant de 'conserver' le dossier. Bryan Garnier a de son côté salué le retour à la croissance plus rapide qu'escompté... Sur des marchés qui restent largement sous-pénétrés, le développement de cette plate-forme mondiale donne à Edenred un avantage compétitif fort, lui permettant d'améliorer ses performances et d'accélérer l'innovation et l'expansion, qui sont les principaux moteurs du maintien d'une croissance durable et rentable, explique le broker, à l''achat' sur le titre avec 54 euros dans le viseur.

Oddo BHF est à l'achat. L'analyste est fondamentalement positif et confiant quant à la résistance et à la dynamique de croissance de la firme, le groupe ayant réussi à diversifier ses activités et son exposition géographique...