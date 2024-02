Edenred : la baisse l'emporte malgré des comptes records

(Boursier.com) — En hausse à l'ouverture, Edenred abandonne désormais 4% à 47,6 euros malgré des résultats records. Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2024, fixés dans son plan stratégique Beyond 2022-2025, à savoir une croissance de l'Ebitda en données comparables supérieure à 12%, et dit s'attendre à la poursuite d'une forte croissance de l'activité dans toutes les régions et toutes les lignes de métiers.

Les équipes de 'Bloomberg Intelligence' estiment que les investisseurs s'inquiètent toujours de la menace d'une amende en Italie. La direction a confirmé qu'elle s'attend à une réglementation en France cette année, "elle est détendue sur l'issue, le marché l'est moins". Pour Baader Bank, les bénéfices sont légèrement inférieurs aux attentes et l'analyste constate de faibles prises de commandes, Edenred n'ayant pas pu remporter deux projets majeurs. L'Ebit et la marge déclarés sont inférieurs à la fourchette guidée, en raison de " provisions de restructuration plus élevées que celles indiquées précédemment " pour HOMAG et Industrial Automation. Citi ('neutre') considère les inquiétudes suscitées par la récente enquête menée en Italie comme étant " exagérées ". La banque s'attend à ce que la direction se concentre sur le renforcement de la confiance du marché. Elle parle de résultats positifs avec un "rythme décent" sur le cash-flow libre et des bénéfices en légère hausse.

Malgré le manque de visibilité sur le risque juridique italien, Oddo BHF réitère son avis 'surperformer' en raison de perspectives de croissance significatives (croissance du chiffre d'affaires opérationnel de plus de 10% par an en organique), reflétant la sous-pénétration de ses marchés (taux de pénétration moyen de 25 à 30 %) ; d'un potentiel d'amélioration des marges toujours important, soutenu par la digitalisation de ses solutions et le levier opérationnel (TCAC EBITDA 2022-2025e de 20%) ; et d'une forte génération de FCF (taux de conversion cash supérieur à 70%). La valorisation d'Edenred à 21x le PE 2024 implique une décote de 20% par rapport à son multiple NTM moyen sur les 7 dernières années, conclut le courtier.